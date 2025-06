Po bombardiranju Irana Trump zdaj napada medije

V nadaljevanju preberite:

General Dan Caine je poročal o častniku agencije za zmanjšanje vojaških groženj DTRA, ki je od leta 2009 preučeval iransko podzemno oporišče Fordo. Na podlagi teh opazovanj so zgradili trinajsttonske bombe GBU-57 Mop (Massive Ordnance Penetrator), ki so jih konec tedna odvrgli bombniki B-2. Zaradi številnih simulacij orožja in drugega so bili po številu ur največji uporabniki superračunalnikov v Združenih državah. Bombe so vstopile v podzemno oporišče skozi zračnike, je poročal, čeprav so jih Iranci v dneh pred napadom zabetonirali.