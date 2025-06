V nadaljevanju preberite:

Po bitki so vsi generali. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je judovski državi pomagal z bombardiranjem islamske republike, vztraja pri oceni, da je tamkajšnji jedrski program uničen, dvomljivci pa sumijo, da so Iranci oplemeniteni uran pravočasno spravili na varno. Od rezultatov operacij Vstajajoči lev in Polnočno kladivo bodo odvisna številna druga strateška razmerja v svetu, tudi v Evropi.