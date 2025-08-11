Na Aljaski bo na kocki tudi varnost Evrope

V nadaljevanju preberite:

Pred srečanjem Vladimirja Putina in Donalda Trumpa na Aljaski si evropska diplomacija prizadeva zagotoviti vpliv na potek dogodkov v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas opozarja, da so na kocki temeljni evropski interesi.

Povedno je, da je nemški kancler Friedrich Merz za sredo organiziral videozasedanje z voditelji Finske, Francije, Združenega kraljestva, Italije, Poljske in Ukrajine, predsednico evropske komisije, predsednikom evropskega sveta ter tudi Trumpom in njegovim podpredsednikom J. D. Vanceom. Glavne teme pogovorov bodo možnosti za nadaljnji pritisk na Rusijo, priprave na morebitna mirovna pogajanja ter z njimi povezana vprašanja ozemeljskih zahtev in varnostnih jamstev.