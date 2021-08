V Avstriji, Italiji in na Hrvaškem neurja

Požari na jugu, dež na severu Italije

Neurja na Hrvaškem

Avstrijo ta konec tedna pestijo huda neurja. Ponoči je bilo med drugim napeto na jugu zvezne dežele Spodnja Avstrija. V okrožju Neunkirchen so se spopadali s točo in poplavami, na Dunaju je veter dosegal hitrosti 110 kilometrov na uro. Poplavljalo je tudi v deželah Salzburg, Štajerska in Tirolska. O preglavicah poročajo tudi iz Italije in Hrvaške.V deželi Salzburg je bilo najhuje na območju Pinzgaua, kjer so imeli gasilci ponoči polne roke dela. Poplavljalo je ulice in zalivalo kleti, ponekod je pustošila toča, poroča na spletu avstrijska radiotelevizija ORF. Na avstrijskem Štajerskem je bilo zaradi obilnih padavin in vetra, ki je podiral drevesa, zaprtih več cest.Neurja severno sosedo sicer pestijo že od petka in tudi za danes ni napovedano izboljšanje. Med drugim je velika vremenska nevarnost za danes razglašena na Dunaju. Bi pa se naj vreme po napovedih umirilo v ponedeljek.Tudi Italija se že več dni spopada z ekstremnim vremenom - vročino in požari na jugu ter močnim deževjem na severu. Najvišjo nevarnost, rdeči alarm, so med drugim razglasili v Lombardiji, kjer je močno deževje na območju jezera Como sprožilo poplave in plazove. Vasi Laglio je pomoč celo ponudil hollywoodski zvezdnik George Clooney.Vremenski alarmi so sicer razglašeni tudi drugod na severu Italije, med drugim v Toskani in v Benetkah.Na jugu države medtem še naprej pustošijo požari, ki jih krepijo huda vročina, suša in močni vetrovi. Še posebej nevarni so ognjeni zublji v bližini Catanie na Siciliji, ki ogrožajo številne kmetije, živali in tudi turistična naselja. Pri gašenju sodeluje dvanajst letal, na poti na otok so še dodatni gasilci.Že več dni se borijo z obsežnimi gozdnimi požari tudi v Turčiji in Grčiji, obenem pa jih pesti hud vročinski val. V Turčiji se je število žrtev povzpelo na šest, več sto ljudi so prepeljali v bolnišnico. Na grškem Peloponezu so medtem zaradi opeklin in težav z dihanjem v bolnišnico prepeljali 16 ljudi.Večji požar je včeraj izbruhnil v bližini Patrasa na Peloponezu, približno 210 kilometrov zahodno od Aten. Pristojni so evakuirali pet vasi, 16 ljudi so zaradi opeklin in težav z dihanjem prepeljali v bolnišnico. Avtocesto so zaprli, prav tako most čez Korintski zaliv, ki povezuje Peloponez in celinsko Grčijo.Po podatkih agencije za civilno zaščito je v zadnjih 24 urah v Grčiji izbruhnilo kar 58 gozdnih požarov, večino katerih so hitro pogasili. Grčijo sicer gozdni požari prizadenejo vsako poletje, a strokovnjaki opozarjajo, da so zaradi globalnega segrevanja vse pogostejši in obsežnejši.Državo obenem pesti vročinski val. Dnevne temperature se gibljejo med 42 in 44 stopinj Celzija, danes naj bi ponekod dosegle celo 45 stopinj, v ponedeljek in torek pa naj bi se še stopnjevale. Meteorologi tokratni vročinski val označujejo za zgodovinskega. Zlasti v mestih temperatura niti ponoči ne pade pod 30 stopinj Celzija.Močna neurja so danes okoli poldneva dosegla tudi osrednji del Hrvaške. Najhuje je bilo v Banovini, kjer je veter podiral drevesa, poškodoval številna poslopja in oviral promet, padala pa je tudi toča. Slabo vreme je med drugim prizadelo Petrinjo, Sisak, Glino, Kutino, Virovitico in Hrvaško Kostajnico.Gasilci imajo tako polne roke dela, predvsem s čiščenjem cest ter popravilom streh. Ponekod je veter poškodoval električno napeljavo in prekinil oskrbo z elektriko.