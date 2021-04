Na Floridi skušajo preprečiti poplavo strupenih odpadnih voda

Reševalne službe na Floridi hitijo, da bi preprečile sesutje zajetja odpadnih voda ob nekdanjem rudniku fosfata in posledičnih poplav. Floridski guverner Ron DeSantis je za območje razglasil izredne razmere. Pojasnil je, da voda k sreči ni radioaktivna, kot so se sprva bali, sta pa v vodi fosfor in dušik. Odpadna voda je v bazenih iz fosfogipsa, materiala, ki je rahlo radioaktiven.



V bližini mesta Tampa Bay so evakuirali več kot 300 domov, zaprli so bližnjo avtocesto. Razglasitev izrednih razmer je oblastem omogočilo, da so vsa razpoložljivo gradbeno mehanizacijo napotili na kraj in da zdaj prečrpavajo onesnaženo vodo v morje, da bi preprečili sesutje zajetja. DeSantis je pojasnil, da s tem skušajo preprečiti poplave obalnega območja, ki bi močno ogrozile življenja in zdravje ljudi, ki živijo v bližini. Zavedajo se, da je v vodi preveč fosforja in dušika, da pa sicer voda ni preveč onesnažena, da je ne smejo prečrpati v morje.



Okoljevarstvene organizacije so sicer opozorile, da bi lahko to zelo negativno vplivalo na ekosistem v morju, saj bi se lahko hranila v vodi povzročila škodljivo cvetenje alg. Poudarile so še, da oblasti več desetletij niso ukrepale in od lastnikov rudnikov in tovarn zahtevale, naj ustrezno uredijo odvoz fosfogipsa in drugih strupenih odpadkov.

