Na Hrvaškem predstavili nacionalni kovanec za en evro

Na seji nacionalnega sveta za uvedbo evra kot uradne valute na Hrvaškem so predstavili hrvaški kovanec za en evro z motivoma kune in šahovnice. Nacionalne kovance za evro so na Hrvaškem predstavili že v začetku februarja, a se je zapletlo pri kovancu za en evro, in sicer zaradi motiva kune, saj je avtor uporabil fotografijo škotskega fotografa.

Avtor motiva kune Stjepan Pranjković je ob razkritju, da je brez dovoljenja uporabil fotografijo škotskega fotografa, umaknil svoj predlog, Hrvaška centralna banka (HNB) pa je 14. februarja razpisala nov natečaj za idejno in izvedbeno rešitev hrvaške strani kovanca za en evro.

HNB je do konca razpisa prejela 192 likovnih rešitev. Avtor zmagovalne rešitve je študent Jagor Šunde, ki je prejel tudi 70.000 kun nagrade (9270 evrov). Soavtorja izvedbene rešitve David Čemeljić in Fran Zekan sta prejela 30.000 kun (3970).

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes čestital avtorjem idejnih rešitev, ki bodo krasile nacionalno stran evrskih kovancev. »Mislim, da se je vse dobro izteklo. Hrvaška kuna je dobila novo življenje. Mislim tudi, da so zemljevid Hrvaške, kuna, Nikola Tesla in glagolica dobro izbrani in da bo Hrvaška po tem prepoznavna,« je na seji sveta dejal Plenković.

Na kovancu za dva evra bo motiv zemljevida Hrvaške, na enem evru motiv kune, na kovancih za 50, 20 in 10 centov motiv Nikole Tesle, na kovancih za pet, dva in en cent pa črki HR, izpisani v glagolici. Na vseh kovancih bo tudi element šahovnice.