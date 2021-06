Na Hrvaškem začeli izdajati digitalna covidna potrdila

Hrvaška je bila sicer vključena v pilotni projekt EU za izdelavo digitalnih covidnih potrdil ter je med prvimi članicami EU povezala nacionalni sistem izdajanja digitalnih covidnih potrdil s sistemom EU za preverjanje verodostojnosti teh potrdil. Hrvaški policisti na mejnih prehodih so opremljeni s čitalniki kod QR za preverjanje digitalnih covidnih potrdil potnikov iz drugih držav EU. Hrvaška vlada je v ponedeljek tudi napovedala, da bo digitalno covidno potrdilo možno uporabljati tudi za druge namene v skladu z določili nacionalnega štaba civilne zaščite.

Na Hrvaškem je mogoče od danes dobiti digitalno covidno potrdilo. Do njega so upravičeni državljani, ki so pred najmanj 14 dnevi zaključili cepljenje proti covidu-19, so v zadnjih 180 dneh bolezen preboleli ali imajo negativen test, ki ni starejši od 48 ur. Za izdajo potrdila je treba zgolj izpolniti zahtevo na portalu e-Građani.Hrvaška vlada je po ponedeljkovi telefonski seji sporočila, da bo Hrvaška s 1. junijem pripravljena na izdajanje digitalnih covidnih potrdil. Kot so poudarili, bo potrdilo hrvaškim državljanom olajšalo gibanje čez hrvaške mejne prehode in mejne prehode tistih držav, s katerimi bodo dosegli dvostranske dogovore o čezmejnem prometu oziroma tako imenovanih potovalnih mehurčkih.Za izdajo potrdila je treba na portalu e-Građani izpolniti zahtevo z vpisom matične številke in naslova elektronske pošte, na katero nato pošljejo potrdilo s kodo QR. Digitalno covidno potrdilo bo mogoče prevzeti tudi osebno v podružnicah Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ). Vse informacije o potrdilih so objavili na spletni strani eudigitalnacovidpotvrda.hr.V celotni EU bodo digitalna covidna potrdila predvidoma uveljavili s 1. julijem, je pa evropska komisija članicam, ki so izpolnile tehnične pogoje, odobrila izdajanje s 1. junijem. Hrvaška je v ponedeljek od komisije dobila vse odobritve za uvajanje potrdila in zagon sistema, je danes poročal Jutarnji list.