Na Hrvaško odslej z enim odmerkom cepiva

Na Hrvaškem je letos največ nemških turistov. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Štab hrvaške civilne zaščite je spremenil ukrepe za prehod meje za državljane Evropske unije, torej za države in regije iz schengenskega območja. Z novo odločitvijo lahko tako državljani EU na Hrvaško vstopijo z enim prejetim odmerkom cepiva, če so odmerek prejeli pred več kot 22 dnevi.»Hrvaška neprestano sprejema različne epidemiološke ukrepe in se pripravlja na letošnjo poletno sezono. Turistični trg EU je izredno pomemben, ker gre za države, ki predstavljajo več kot 80 odstotkov tujega turističnega prometa na Hrvaškem. V prihodnjih dneh bomo še naprej intenzivno komunicirali s številnimi državami o postopkih prehoda meje, da bodo turistični tokovi potekali čim lažje in da bodo naši gostje čim prej začeli uživati na Hrvaškem,« je dejala hrvaška ministrica za turizem in športV zadnjih desetih dneh je turistični promet na Hrvaškem nenehno naraščal, zato so prejšnji konec tedna prvič presegli mejo 100.000 turistov v enem dnevu. Trenutno so na Hrvaškem najštevilnejši gostje iz Nemčije (55.000), Avstrije (8500), Poljske (8000) in Slovenije (6000).