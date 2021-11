Na jugozahodu Kanade zaradi poplav razglasili izredne razmere

V kanadski provinci Britanska Kolumbija na jugozahodu države so po več dneh obilnega deževja, ki je povzročilo obsežne poplave, razglasili izredne razmere. Domove je moralo zapustiti že več kot 17.000 ljudi. V plazu, ki se je sprožil ob deževju, je umrla ženska, več ljudi pa pogrešajo.

Premier Britanske Kolumbije John Horgan je v sredo po lokalnem času zaradi poplav, ki so prizadele provinco, za 14 dni razglasil izredne razmere in uvedel prepoved potovanj. »Pričakujemo, da bomo v prihodnjih dneh potrdili še več smrtnih žrtev,« je še povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Doslej je vremenska ujma zahtevala najmanj eno smrtno žrtev. V zemeljskem plazu v bližini mesta Lillooet, ki leži približno 250 kilometrov severovzhodno od Vancouvra, je umrla ženska. Še štiri ljudi medtem pogrešajo, tako da se reševalna operacija nadaljuje.

Plazovi blata so v torek med drugim na avtocestah ujeli okoli 300 voznikov, ki so jih morali nato po zraku prevažati na varno. Televizijski posnetki prikazujejo več manjših krajev vzhodno od Vancouvra, ki jih je blato povsem zasulo. Razmere še poslabšujejo zimske temperature in prvi sneg, ki je začel padati na območju.

Zaradi ujme je prišlo tudi do motenj v dobavnih verigah, zaradi česar so začeli ljudje panično nakupovati hrano in pijačo. Horgan jih je pozval, naj tega ne počnejo.

FOTO: Jesse Winter/Reuters

Z velikimi težavami pa se soočajo tudi kmetje na obrobju Vancouvra, saj je izginilo več tisoč živali, je povedala kmetijska ministrica Britanske Kolumbije Lana Popham.

Kanadski premier Justin Trudeau je v sredo ob obisku v sosednjih ZDA dejal, da je deževje povzročilo »zgodovinske in grozljive poplave«. Obljubil je zvezno pomoč pri čiščenju in obnovi. V provinco je na pomoč odšlo tudi več sto kanadskih vojakov.

V nedeljo in ponedeljek je na območju okoli Vancouvra v 24 urah padlo 250 milimetrov dežja, kolikor ga običajno v mesecu dni. Dež je v torek ponehal. Prejšnji teden je sicer to kanadsko mesto prizadel za to območje neobičajen tornado, medtem ko so rekordno visoke temperature poleti v Britanski Kolumbiji terjale več kot 500 življenj.