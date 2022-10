Na Kubi nemirno kot nikoli doslej

V nadaljevanju preberite:

Toliko nesreč, kolikor jih je Kuba deležna letos, po dveh tragičnih covidnih letih, verjetno še ni bilo, toliko nezadovoljstva med ljudmi prav tako ne. Po požaru v skladišču goriva v Matanzasu in orkanu Ian, ki je pred dnevi prizadel zahodni del otoka, uničil je tudi celotno letino tobaka, pa po izbruhu denge na vzhodu otoka, ljudje ne sprejemajo več trditev, da se je narava znesla nad njimi.

Od vlade zahtevajo, naj kaj naredi, zraven pa zahtevajo še svobodo. V središču prestolnice se vrstijo protesti, ki so bili sprva sorazmerno mirni, zdaj pa so glasni in na trenutke nasilni. Policija je obračunala z najbolj nasilnimi, zelo malo so jih priprli. Lanski obračun z upornimi študenti je namreč naredil režimu preveč škode.