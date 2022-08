Na levi in desni gradijo trdnjave

V nadaljevanju preberite:

Je res Rusija z vohunskimi metodami odločilno prispevala k padcu italijanskega Super Maria? Ali res Rusija povzroča nove valove migrantov in s tem kroji italijansko politično stvarnost? Se mora Italija usmeriti v razvoj po Draghijevo ali se osredotočiti zgolj na obrambo pred prišleki? Bo 25. septembra spet spopad med starim in novim, med dvignjeno desnico in prihodnostjo? To je samo nekaj vprašanj, ki jih med Italijane sredi vročega poletja, med avgustovskimi počitnicami, mečejo politiki. Pri tem računajo, da jim bodo tudi skrajni prijemi prinesli kakšen dodaten glas.