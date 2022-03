Na Madžarskem velika predvolilna shoda Orbána in opozicije

Tako madžarski premier Viktor Orbán kot vodja združene opozicije Peter Marki-Zay sta danes v Budimpešti pripravila velika predvolilna shoda in na njiju pred parlamentarnimi volitvami 3. aprila nagovorila svoje privržence. Na Madžarskem je sicer danes državni praznik, s katerim obeležujejo začetek vstaje proti avstrijski nadvladi leta 1948.

Sodeč po javnomnenjskih raziskavah bodo aprilske volitve najbolj napete po letu 2006, saj sta Orbánova stranka Fidesz, ki ima v sedanjem parlamentu kar dvotretjinsko večino, na eni ter združena opozicija na drugi strani skorajda izenačeni.

V zadnjih tednih v predvolilni kampanji prednjači ruska invazija na sosednjo Ukrajino, kar po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sodeč po anketah zaenkrat bolj koristi vladni strani, saj Fidesz počasi pridobiva prednost. 58-letni Orbán, ki je na oblasti že od leta 2010 in je premier z najdaljšim stažem v EU, se predstavlja kot zaščitnik miru in varnosti Madžarske ter med drugim zavrača dobavo orožja Ukrajini.

Viktor Orbán je na oblasti že od leta 2010 in je premier z najdaljšim stažem v EU. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

V preteklosti je sicer veljal za enega najtesnejših zaveznikov ruskega predsednika Vladimirja Putina v Evropi in se je z njim pogosto srečeval ter je pozdravljal prihod ruskega kapitala v državo, med drugim v jedrske elektrarne. Vse do začetka invazije 24. februarja je tudi nasprotoval sankcijam proti Rusiji in približevanju Ukrajine zvezi Nato.

»Ostati moramo zunaj te vojne, ničesar ne moremo pridobiti, lahko pa vse izgubimo,« je med drugim vztrajal v govoru ob današnjem državnem prazniku in ponovil, da v Ukrajino ne bo poslal ne vojakov in ne orožja. Marki-Zayu je očital, da skuša Madžarsko potegniti v vojno, medtem ko si on sam prizadeva za »močno državo«, ki »se vedno vrti okoli svoje osi« in »ne bo dovolila interesom drugih držav, da vstopijo v njeno orbito«.

Pred premierovim govorom se je po središču Budimpešte sprehodilo več kot 100.000 njegovih podpornikov s transparentom, na katerem je pisalo »Ne vojni«. Kot so poudarjali, vojna v Ukrajini ni njihova vojna, in za lastno varnost lahko Madžarska najbolje poskrbi tako, da se vanjo ne vpleta.

Opozicijski kandidat za premiera Peter Marki-Zay na današnjem shodu. FOTO: Marton Monus/Reuters

»Verjamemo, da se bo Madžarska 3. aprila vrnila na dobro stran zgodovine«

Marki-Zay je medtem na drugem bregu Donave pred privrženci šestih opozicijskih strank, ki so pred volitvami združile moči, izrazil prepričanje, da se lahko Madžarska aprila vrne na pravo stran zgodovine. »Verjamemo, da se bo Madžarska 3. aprila vrnila na dobro stran zgodovine. Madžarska bo končno zmagovalka (...) spet bomo postali enoten narod in bomo lahko znova, kamorkoli na svetu bomo potovali, s ponosom povedali, da smo Madžari,« njegove besede navaja madžarska tiskovna agencija MTI.

"Verjamemo, da oblast pripada ljudem in da bo David premagal Goljata,« je še poudaril Marki-Zay in zbrane privržence pozval, naj vsak od njih prepriča še tri ljudi, tako da bodo lahko zamenjali »najbolj skorumpirano vlado v zgodovini Madžarske«. Orbánu je znova očital, da je monopolizira Madžare in iz njih naredil »poražence v lastni državi«.

Shod podpornikov opozicije. FOTO: Peter Kohalmi/AFP

Opozicija, ki je za svojega voditelja na volitvah izbrala 49-letnega konservativnega župana, sicer Orbána obtožuje, da se skuša zdaj obupano distancirati od Putina, potem ko je pred tem z njim leta dolgo prijateljeval in ga podpiral. Marki-Zay je v zvezi s tem danes dejal, da predstavljajo aprilske volitve za Madžare »izbiro med Evropo in Vzhodom« , medtem ko so opozicijski privrženci vzklikali »Evropa«.

Shoda se je med drugim udeležil nekdanji poljski premier in predsednik Evropskega sveta, zdaj pa vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Donald Tusk, ki je Orbána označil kot politika, ki je bil »ali zaradi zaslepljenosti ali iz poslovnih razlogov na Putinovi strani«.