Na nemških letališčih poleti našteli dvakrat več potnikov

Na nemških letališčih so med aprilom in septembrom našteli 59,1 milijona potnikov, kar je 109 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Še vedno pa so številke precej nižje od istega obdobja izpred izbruha pandemije covida-19. V notranjem letalskem prometu so med aprilom in septembrom našteli 4,46 milijona potnikov, kar je po podatkih nemškega statističnega urada 62 odstotkov manj kot v istem obdobju leta 2019.

V mednarodnem prometu so jih našteli 54,6 milijona, kar je 22,5 odstotka manj kot v predkoronskem letu 2019, podatke še povzema nemška tiskovna agencija DPA. Med nemškimi turisti je najbolj popularna poletna destinacija Španija, kamor je letelo skoraj devet milijonov potnikov. Sledili sta Turčija in Italija. Pri slednji so na letni ravni zabeležili največjo rast števila potnikov (+108,8 odstotka), a so tudi tu številke še precej nižje kot pred pandemijo, dodaja DPA.