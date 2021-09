Na otoku La Palma lava dosegla morje

Na otoku so v torek razglasili katastrofo. FOTO: Nacho Doce/Reuters

FOTO: Jon Nazca/Reuters

Na otoku La Palma je lava iz vulkana v torek zvečer dosegla morje, je na twitterju sporočil vulkanološki inštitut Kanarskih otokov. Na poti do morja je tisoč stopinj Celzija vroča lava uničila tudi plantažo banan, pri čemer so se ob stiku z gnojili sprostili strupeni plini, poročajo tuje tiskovne agencije.Ob dosegu morja je lava v manj kot uri oblikovala okoli 50 metrov visok nanos. Španski inštitut za oceanografijo je na twitterju objavil posnetke, na katerih je videti, kako je ponoči žgoča lava dosegla morje in se je začela kopičiti, pri tem pa v nebo uhaja para.Zaradi bojazni pojava strupenih plinov ob stiku lave s slanim morjem so že pred tem oblasti prepovedale gibanje na prostem za okoli 300 ljudi, ki živijo v bližini.Na otoku so v torek razglasili katastrofo. Doslej je lava uničila skoraj 600 stavb. Zdoma je še okoli 5600 ljudi, nekaj pa se jih je po evakuaciji lahko že vrnilo domov. Po ocenah je izbruh ognjenika povzročil za več sto milijonov evrov škode.Vulkan Cumbre Vieja na jugu otoka je izbruhnil 19. septembra, prvič po 50 letih. Za zdaj ni možno oceniti, kako dolgo bo vulkan aktiven.