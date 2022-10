Nekdanji policist ubil več kot 30 ljudi, večina žrtev je otrok

Najmanj 34 ljudi je bilo ubitih, potem ko je nekdanji policist streljal v vrtcu za predšolske otroke na Tajskem, je sporočila policija, poroča Reuters.

Strelec je bil po napadu v kraju Nong Bua Lamphu na severovzhodu države na begu. Tajski mediji so poročali, da so napadalca našli mrtvega. Po napadu je šel domov, ustrelil ženo in otroka ter nato sodil še sebi.

Policija pravi, da so med žrtvami otroci in odrasli. Motiv za napad ni jasen. Policija navaja, da je bilo med žrtvami 22 otrok, navaja tiskovna agencija AFP.

Strelec je vdrl v v vrtec oborožen s pištolo in nožem, piše BBC. Otroke in odrasle v vrtcu je ubil, ko je streljal nanje, nekaj pa jih je tudi zabodel,

Poročila na Tajskem pravijo, da je bil častnik pred kratkim odpuščen. Tajska policija je pred tem na svoji facebook strani identificirala strelca kot 34-letnega Panya Kamraba. Povedali so, da je iz vrtca pobegnil v belem tovornjaku. Nato pa so ga našli mrtvega.

Storilec se je pred napadom udeležil sodnega zaslišanja zaradi obtožbe o drogah, je sporočila policija. Napadalec je bil vznemirjen, ko je prišel v vrtec, saj je ugotovil, da njegovega otroka ni bilo tam. Nato je začel streljati na mimoidoče in vanje zapeljal z vozilom, je za televizijo ThaiPBS povedal Paisan Luesomboon, tiskovni predstavnik policije. Povedal je, da se je napadalec vrnil in se odpeljal domov ter ubil svojo ženo in otroka, poroča Reuters.

Nekdanji policist in osumljenec napada. FOTO: AFP

Premier Prayuth Chan-ocha je družinam žrtev izrazil najgloblje sožalje in streljanje opisal kot »šokanten« dogodek. »Moje globoko sožalje žalujočim in poškodovanim družinam.« V svojem sporočilu na facebooku je tudi odredil vse nujne službe na kraju dogodka.

Množična streljanja na Tajskem so redka. Leta 2020 je vojak v mestu Nakhon Ratchasima ubil 21 ljudi in jih ranil na desetine.