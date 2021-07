Na ulicah mest v Južni Afriki že več kot 72 mrtvih

V Južni Afriki se po aretaciji nekdanjega predsednika Jacoba Zume nadaljujejo vse bolj množični ulični nemiri, ki so vzniknili prejšnji četrtek. V več mestih so se protestniki spopadli s policijo in ropali trgovine. V nemirih je bilo doslej aretiranih skoraj 800 ljudi, število smrtnih žrtev pa je več kot 72.



Nemiri so se začeli, ko je Zuma prejšnji teden začel prestajati 15-mesečno zaporno kazen zaradi nespoštovanja sodišča. V zaporu je pristal, ker se ni odzval na sodni poziv za pričanje pred preiskovalno komisijo, ki je vzela pod drobnogled domnevno razširjeno korupcijo v času njegovega vodenja države v letih 2009–2018.



Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je v ponedeljek sporočil, da je vpoklical vojsko, ki bo pomagala policiji pri zaustavitvi nemirov in vzpostavitvi reda, a izrednih razmer v državi še niso razglasili. Predsednik je še opozoril, da bi lahko ob nadaljevanju nasilja v nekaj tednih v državi zmanjkalo hrane in zdravil.



V galeriji si lahko ogledate skoraj apokaliptično obsedeno stanje po več mestih v Južni Afriki.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: