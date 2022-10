Nacionalno žalovanje po tragediji na festivalu v Seulu

Južnokorejski predsednik Joon Suk-yeol je razglasil obdobje nacionalnega žalovanja za žrtvami, ki jih je v soboto terjal stampedo na festivalu ob noči čarovnic v Seulu. Obljubil je tudi temeljito preiskavo nesreče, v kateri je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 153 ljudi, 134 je bilo poškodovanih.

Ob začetku festivala, prvega po omejitvah pandemije covida-19, se je v ozkih ulicah zabaviščne četrti Itaewon po ocenah policije nagnetlo do 100.000 večinoma mladih ljudi, številne so poteptali do smrti.

Seul. FOTO: Jung Yeon-je/Afp

Predsednik Yoon je danes razglasil začetek obdobja nacionalnega žalovanja in v televizijskem nagovoru dejal, da se je zgodila tragedija, ki se ne bi bila smela. Obljubil je, da bo vlada temeljito preiskala vzrok dogajanja in sprejela ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da se kaj takšnega v prihodnosti ne bi več ponovilo.

Moje srce je težko in težko obvladujem svojo žalost, je dodal, nato pa obiskal prizorišče ene izmed največjih nesreč v državi doslej.

Južnokorejski notranji minister Lee Sang-min je danes zatrdil, da oblasti niso pričakovale tolikšnega števila ljudi na festivalu. Branil je tudi odločitev, da na območju ni bilo večjega števila policistov, češ da jih je bilo veliko na drugem koncu mesta, kjer je bil organiziran večji protest, poroča britanski BBC.

Priče opisujejo prizore popolnega kaosa, ko so se ozke uličice priljubljenega mestnega predela napolnile z ljudmi. Številni so se znašli ujeti in se poskušali rešiti iz vse večje gneče, medtem ko so ljudje začeli padati drug po drugem.

Reševalci in zdravniki, ki so prvi prihiteli na prizorišče, kmalu niso več mogli poskrbeti za vse žrtve in ranjene ter so se za pomoč obračali kar na mimoidoče.

Po zadnjih podatkih pristojnih oblasti je v stampedu, ki se je zgodil okoli 22. ure po lokalnem času, umrlo najmanj 153 ljudi, med njimi najmanj 20 tujih državljanov. Med njimi so državljani ZDA, Kitajske, Rusije, Uzbekistana, Francije, Avstrije, Norveške, Vietnama, Kazahstana, Irana in Šrilanke.

Seul. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Večina žrtev so bile mlade ženske, stare med 20 in 30 let, večino so jih tudi že identificirali, uradne navedbe oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Seul. FOTO: Yelim Lee/Afp

Mestne oblasti v Seulu sporočajo, da so prejele tudi 2642 poročil o pogrešanih. Njihovi svojci na novice o njih čakajo v posebnem centru.

Vrstijo se odzivi ob tragediji v Seulu

Iz sveta se vrstijo odzivi in izrazi sožalja ob tragediji v Seulu. Ameriški predsednik Joe Biden je v sporočilu zagotovil, da ZDA stojijo Južni Koreji ob strani, najvišji predstavniki EU so izrazili solidarnost. Sožalje je izrekel tudi slovenski premier Robert Golob.

Ob tragičnem dogodku v Seulu izrekam sožalje predsedniku južnokorejske vlade in sočustvujem s svojci in prijatelji žrtev, ranjenim pa želim čim hitrejše okrevanje, je vlada danes v tvitu navedla besede premierja Goloba.

Predsedniku države Yoon Suk-yeolu in celotni državi je sožalje ob tragični izgubi tolikih življenj izrekel tudi predsednik republike Borut Pahor. V tem težkem času so naše misli z družinami žrtev in poškodovanih, je zapisal v tvitu.

Podobno se je na Twitterju odzvalo slovensko zunanje ministrstvo, ki je ob izrazu sožalja dodalo, da so »naše misli z Itaewonom, Seulom in Južno Korejo«.

Najgloblje sožalje svojcem in prijateljem žrtev grozljive nesreče je v tvitu izrazil tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in poškodovanim zaželel hitro okrevanje. EU stoji z vami v solidarnosti, je dodal. Podobno se je odzvala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki je sporočila, da je v mislih z družinami žrtev.

Da so bili tragični dogodki v Seulu šok za vse, je v tvitu zatrdil nemški kancler Olaf Scholz in dodal, da Nemčija stoji ob Južni Koreji.

Sožalje je Seulu izrekel tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je prav tako zagotovil, da so ZDA v tem žalostnem obdobju ob strani Južni Koreji. Žalujemo z ljudmi v Južni Koreji in pošiljamo najboljše želje za hitro okrevanje vsem, ki so bili poškodovani, je zapisal v izjavi.

Šok in užaloščenost je med drugim izrazil še japonski premier Fumio Kishida. Podobno je sporočil kitajski predsednik Xi Jinping, ki je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v sporočilu južnokorejskemu kolegu Yoon Suk-yeolu izrazil sožalje.