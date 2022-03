Namesto olajšanja krivda, namesto streljanja pisanje

V nadaljevanju preberite:

Zdaj poskušam dognati, kako bom nadaljevala doktorski študij. V družini pa moramo rešiti še eno težko zadevo – šolanje osemletnega sina. Najverjetneje bo drugi razred končal s šolanjem na domu. Ni težko najti gradiva in nalog na spletu ali se povezati s katero od še delujočih ukrajinskih šol, pri kateri se je mogoče šolati na daljavo. Najbolj nas skrbi za varnost sinovih učiteljev in učiteljic. Ena od njih je bolj ko ne varna v Ukrajini in prejšnji teden je sin z njo opravil pouk na daljavo. Druga je na zahodu Ukrajine in se poskuša z najstniškim sinom prebiti do madžarske ali poljske meje, da bo nato pot nadaljevala na Dunaj, kjer živi njen starejši sin.

Ne vemo pa, kje je 32-letni Andrij, učitelj, ki ga moj sin obožuje in za katerim se je sled izgubila pred petimi dnevi.