Napad v Nigru zahteval več kot 70 življenj

V napadu v afriški državi Niger je bilo včeraj ubitih več kot 70 ljudi, še 20 je bilo ranjenih. Napad so predvidoma izvedle skrajne džihadistične skupine, ki živijo v regiji blizu meje z Malijem.



Notranji minister Nigra Alkache Alhada je pojasnil, da se je napad zgodil v vaseh Tchombangou in Zaroumdereye blizu meje z Malijem. Napad je bil po besedah ministra izveden iz maščevanja po nasilni smrti dveh džihadističnih borcev, napadalci pa da so se pripeljali z motornimi kolesi iz sosednjega Malija. Oblasti so jim na sledi, je pojasnil Alhada.



V regiji blizu meja z Malijem in Burkina Fasom namreč delujejo oborožene fundamentalistične skupine, ki so obljubile zvestobo Al Kaidi in Islamski državi.

