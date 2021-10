37-letni Danec z lokom ubil pet ljudi in dva ranil

Znanih je več podrobnosti po smrtonosnem napadu na Norveškem. Napadalec je z lokom ubil pet ljudi in dva ranil, policija je za napad izvedela v sredo ob 18.13 po lokalnem času.

Po zadnjih podatkih je napadalec iz Danske, star je 37 let. Policisti so ga aretirali, sedaj je na policijski postaji Drammen.

»Stanje je strašno,« je dejala norveška premierka Erna Solberg, poroča Reuters. »Razumem, da so ljudje prestrašeni, toda policija sedaj nadzoruje stanje.«

Napadalec je z lokom pričel streljati v supermarketu Coop Extra na zahodni strani norveškega mesteca Kongsberg. Eden od poškodovanih je policist, ki je bil ravno takrat v trgovini izven svojega delovnega časa.

Preden so napadalca aretirali, naj bi se spopadel s policisti, ki so prišli na kraj zločina. Ujeli so ga v bližini, saj je pričel bežati. Aretirali naj bi ga ob 18:47 po lokalnem času.

Napadalec je z lokom pričel streljati v supermarketu. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/AFP

Agencijska hiša AFP je povzela pričanje ene od očividk. Ženska je povedala, kako je videla žensko, ki se skriva, in moškega, ki stoji na vogalu s tulcem za puščice na rami in z lokom v roki. »Videla sem ljudi, ki tečejo za življenje. Med njimi je bila tudi ženska z otrokom,« je pričala.

Na Norveškem so policisti danes povečali nadzor, tudi oborožili so se, saj drugače orožja ne nosijo.