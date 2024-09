Napadalne igre brez meja

Fronta se s stare celine širi tudi drugod po svetu. Po poročilih iz Kijeva so v zadnjih dveh mesecih pripadniki ukrajinskih posebnih enot že dvakrat napadli oporišča ruske vojske v Siriji, konec julija pa naj bi njihove tajne službe pomagale uporniškim Tuaregom, da so na severu Malija pobili na desetine najemnikov ruske zasebne vojske Wagner.

Kakor kaže, so si na glavnem poveljstvu zunanje obveščevalne službe ukrajinskega obrambnega ministrstva izbrali angleškojezični dnevnik Kyiv Post, da se ne le v domači javnosti pobahajo o uspehih, ki so jih dosegli v boju proti sovražniku – na nepričakovanih frontah. Najprej so že konec prejšnjega leta temu časniku začeli dostavljati ekskluzivne video posnetke, ki naj bi pričali o tem, kako ukrajinski specialci napadajo wagnerjance v Sudanu in zaslišujejo zajete ujetnike.

Že konec prejšnjega leta poročali o ukrajinsko-ruskih spopadih v Sudanu. Tokrat naj bi ukrajinske posebne enote zrušile objekt na obrobju Alepa. Kijev in Moskva se ne odzivata na novice o napadih na tujem ozemlju.

Junija so objavili prve posnetke o domnevnih uspehih ukrajinskih bojevnikov na Golanski planoti v Siriji, kjer naj bi skupaj s protivladnimi uporniki uničevali tam nameščene ruske najemnike. Posnetki so menda nastali marca, v glavni vlogi pa je nastopala ukrajinska elitna enota z imenom »kemik«.

Ta enota naj bi štiri mesece kasneje napadla tudi ruske enote na sirskem vojnem letalskem oporišču v Kuvejresu, ki leži vzhodno od Alepa. Napad se je menda zgodil 25. julija, dan po srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega sirskega kolega Bašarja Asada v Moskvi.

Ekskluzivni posnetek, ki je bil nekaj dni kasneje objavljen na spletnih straneh Kyiv Posta, je najprej prikazoval, kako na cesti skozi pustinjo ukrajinski izstrelek uniči ruski tovornjak z mobilnim sistemom za prisluškovanje, nato pa je bil pokazan še neposredni napad brezpilotnikov na oporišče. Neimenovani ukrajinski vojaški vohuni so takrat zagotavljali, da Rusi v tem oporišču tudi novačijo in urijo tuje najemnike, ki jih potem pošiljajo na ukrajinska bojišča.

Napad na oporišče za preizkušanje dronov

Za svežo vročo novico v tem angleškojezičnem časniku, ki v ukrajinski prestolnici izhaja že od leta 1995, so ukrajinski vojaški obveščevalci poskrbeli danes. Tokrat niso navedli točne lokacije nekje na jugovzhodnem obrobju Alepa, kjer da so Rusi postavili oporišče za preizkušanje dronov in proizvodnjo »zakamufliranih« eksplozivnih sredstev. Objavljeni, tudi tokrat »ekskluzivni«, video posnetek prikazuje, kako objekt, ki izgleda kot kakšna garaža, zadene manjši izstrelek, ki izzove najprej manjšo eksplozijo, nato pa pravi ognjemet.

Neimenovani vojaški analitiki so za Kyiv Post povedali, da ukrajinski specialci na rusko skladišče najbrž niso streljali z ročnim raketometom, temveč so z navadnim strelnim orožjem sprožili že prej nastavljeno razstrelivo. Napad se je menda zgodil včeraj, ko je sirski provladni dnevnik Al-Watan objavil zgodbo o tem, da ukrajinski obveščevalci navezujejo stike s sirskimi radikalnimi džihadističnimi skupinami in načrtujejo tajne napade na rusko in vladno vojsko.

Na zadnji domnevni napad tako kot na vse dosedanje ni bilo nobenega uradnega odziva ne iz Kijeva ne iz Moskve. Maja lani je poveljnik ukrajinskih vojaških obveščevalcev generalpolkovnik Kirilo Budanov napovedal, da bodo njegovi možje »uničevali ruske vojaške zločince, kjerkoli že so po svetu«. Njegovi borci niso vključeni le v neposredne napade na rusko najemniško vojsko, oskrbujejo tudi njene nasprotnike z obveščevalnimi podatki.

Veliko ogorčenja v tropski Afriki so konec julija izzvale izjave uradnih predstavnikov ukrajinskih oblasti, da so njihove tajne službe pomagale uporniškim Tuaregom, ki so na severu Malija med peščenim viharjem napadle vladne enote in njihove spremljevalce iz ruske zasebne vojske Wagner. Po nekaterih informacijah so bili med napadalci, ki so se kasneje hvalili, da so likvidirali 47 vladnih vojakov in 84 borcev Wagnerja, tudi pripadniki regionalne podružnice Al Kaide. Več zahodnoafriških držav je ostro kritiziralo Kijev zaradi podpiranja mednarodnega terorizma, Mali in Niger pa sta z Ukrajino pretrgala vse diplomatske stike.