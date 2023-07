Napadi z brezpilotniki se bodo nadaljevali, napovedujejo v Kijevu

Kijev uradno ni prevzel odgovornosti za najnovejši napad z brezpilotnimi letalniki v središču Moskve, ki se je zgodil po več dneh intenzivnega ruskega obstreljevanja ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Ruska stran je napad razglasila za teroristično dejanje in napovedala oster odgovor. Toda visoki ukrajinski predstavniki so po poročanju zahodnih medijev napovedali, da bo v prihodnosti še več takih operacij, zaradi katerih tudi prebivalci ruskega glavnega mesta težko povsem mirno spijo.

Predstavniki ruske vlade so sporočili, da so v noči na ponedeljek Moskvo dosegli trije ukrajinski brezpilotniki, od katerih sta dva povzročila manjšo gmotno škodo. Eden je zadel stavbo v bližini obrambnega ministrstva, eksplozija drugega pa je poškodovala zgornji nadstropji poslovne stavbe nekaj kilometrov stran. Oba brezpilotnika sta bila po ruskih navedbah onemogočena sredi leta, medtem ko je tretji strmoglavil v bližini Moskve.

V napadu ni bilo smrtnih žrtev oziroma ranjenih, a eksplozije so vseeno pretresle okoliške prebivalce. FOTO: Afp

Tarče bomb tudi skladišča žita na Donavi

V napadu ni bilo smrtnih žrtev oziroma ranjenih, a eksplozije so vseeno pretresle okoliške prebivalce in znova dokazale relativno lahkoto, s katero lahko ukrajinska stran zadene cilje globoko na ruskem ozemlju. »Danes so brezpilotniki napadli [rusko] glavno mesto,« je na družbenih omrežjih zapisal, namestnik ukrajinskega predsednika vlade, in napovedal, da bo takšnih incidentov v prihodnosti še več.

Konec maja je bila Moskva tarča podobnega, a po obsegu precej večjega napada, ko so njeni prebivalci prvič na lastni koži občutili vojno, ki jo je Rusija februarja lani začela proti sosednji državi. Tudi takrat je Kremelj napovedal oster odziv na »teroristična dejanja«, za katera Kijev uradno ni prevzel odgovornosti. O ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki so ravno tako poročali s krimskega polotoka, ki ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Tamkajšnje oblasti so zatrdile, da so bili med drugim zadeti skladišča orožja in stanovanjske zgradbe.

Uničeno skladišče žita v enem od ukrajinskih pristaniških mest. FOTO: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je konec prejšnjega tedna, ki se je začel z odstopom Rusije od dogovora o izvozu ukrajinskega žita, napovedal maščevanje zaradi ruskega bombardiranja Odese in drugih ukrajinskih črnomorskih pristanišč, v katerih je bilo poleg precejšnjih količin žita, namenjenega za izvoz, uničene mnogo infrastrukture. Tarče ruskega obstreljevanja so bili tudi civilni objekti.

Na dan, ko so ukrajinski droni znova dosegli Moskvo, je Rusija bombardiranje po poročanju Reutersa razširila tudi na ukrajinska skladišča žita na Donavi. Te se nahajajo v neposredni bližini meje z Romunijo, ki je članica zveze Nato.