Rusija je dogovor o izvozu žita dobesedno zbombardirala

Iz ukrajinskega ministrstva za kmetijstvo so danes sporočili, da bo obnova pristaniške infrastrukture po mnenju strokovnjakov trajala vsaj leto dni,in dodali, da bi to lahko sprožilo podobno globalno prehransko krizo kot v prvih petih mesecih vojne. Cene žit na mednarodnih trgih so sicer nemudoma po ruskem izstopu iz dogovora že močno poskočile. Sporazum o izvozu ukrajinskega žita čez Črno morje, ki je bil dosežen pod patronatom Združenih narodov in Turčije, je bil podpisan 17. julija lani – zdaj ga je Rusija zbombardirala. Politično. In fizično.