    Svet

    Napoved širitve ofenzive v Gazi naletela na ostre odzive

    Sporni načrt o zavzetju gosto naseljenih delov enklave še dodatno načel odnose med Netanjahujevo vlado in zahodnimi državami.
    Več držav je v zadnjih dneh z letali nad Gazo odvrglo več sto ton humanitarne pomoči. FOTO: Ebrahim Hajjaj/Reuters
    Galerija
    Več držav je v zadnjih dneh z letali nad Gazo odvrglo več sto ton humanitarne pomoči. FOTO: Ebrahim Hajjaj/Reuters
    Jure Kosec
    Peter Žerjavič
    8. 8. 2025 | 18:18
    8. 8. 2025 | 18:38
    4:55
    A+A-

    Velik del mednarodne skupnosti, na čelu z Združenimi narodi in Evropsko unijo, je obsodil namero izraelske oblasti o vojaški zasedbi mesta Gaze. Dan po tem, ko je izraelski premier od svojih ministrov dobil zeleno luč za razširitev krvave ofenzive tudi v gosto naseljeno območje na severu palestinske enklave, je vrsta držav pozvala izraelsko oblast k odstopu od kontroverznega načrta z opozorilom, da bo njegova izvedba samo še poglobila humanitarno krizo.

    image_alt
    Netanjahu vztraja pri zavzetju celotne Gaze

    Izraelska napoved zavzetja mesta Gaze, v nadaljevanju vojne pa po vsej verjetnosti še preostalih do zdaj nezasednih delov enklave, je še dodatno načela odnose med Netanjahujevo vlado in več zahodnimi državami, ki kažejo vse manj razumevanja za dejanja izraelske oblasti. Iz izjav voditeljev je bilo mogoče razbrati predvsem skrb, da bo napovedano zavzetje mesta Gaze, kamor izraelski vojaki do zdaj še niso stopili, privedlo do novega trpljenja Palestincev.

    Palestina pozdravlja slovenske sankcije

    Palestina je v četrtek pozdravila prepoved uvoza iz nezakonitih izraelskih naselbin, ki ga je v sredo sprejela vlada, ter se zahvalila za novo humanitarno pomoč za Gazo. Zunanje ministrstvo v Ramali je ob tem ostale članice EU pozvalo, naj sledijo slovenskemu vzoru.

    Palestinsko zunanje ministrstvo s sedežem na zasedenem Zahodnem bregu je odločitev slovenske vlade označilo kot »resnično izražanje zavezanosti mednarodnemu humanitarnemu pravu in zavračanje izraelskih kršitev proti palestinskemu ljudstvu, vključno s kršitvami kolonializma, prisvajanja zemlje in prisilnega izgona«.

    Napoved o novem paketu pomoči za Gazo je po prepričanju ministrstva pokazatelj moralne in humanitarne zavezanosti Slovenije.

    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je izraelsko vlado pozvala, naj svojo odločitev o razširitvi vojaške ofenzive v Gazi »ponovno pretehta«, pri tem pa se spet zavzela za razglasitev premirja, izpustitev talcev in takojšnji ter neoviran dotok humanitarne pomoči na ozemlje enklave. »To dejanje ne bo pripomoglo h končanju tega konflikta ali zagotovitvi izpustitve talcev /.../, temveč bo poskrbelo samo še za dodatno prelivanje krvi,« je v odzivu na izraelsko napoved dejal britanski premier Keir Starmer. Podobna opozorila so izdale tudi španske in belgijske oblasti, najostreje pa so se na širitev ofenzive odzvale arabske države.

    Iz izjav voditeljev je bilo mogoče razbrati predvsem skrb, da bo napovedano zavzetje mesta Gaze privedlo do novega trpljenja Palestincev.

    Kontroverzni načrt, o podrobnostih katerega so se razpisali tako zahodni kot izraelski mediji, predvideva širitev kopenskih operacij na območje, kjer se domneva, da skrajno palestinsko gibanje zadržuje preostale talce, zajete med sedmooktobrskim napadom na Izrael leta 2023. Širitev operacij bo služila kot povod za novo množično razselitev že večkrat razseljenih prebivalcev enklave. Med ruševinami mesta Gaze namreč živi okoli 800.000 ljudi. V skladu z odobrenim načrtom jim izraelska vojska namerava dati čas do prihajajoče druge obletnice Hamasovega napada, da se pomaknejo proti jugu.

    Izrael ni v celoti izpolnil dogovora z EU

    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je izraelsko vlado pozvala, naj svojo odločitev o razširitvi vojaške ofenzive v Gazi »ponovno pretehta«. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je izraelsko vlado pozvala, naj svojo odločitev o razširitvi vojaške ofenzive v Gazi »ponovno pretehta«. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Napoved širitve ofenzive v Gazi je sovpadla z ugotovitvami evropske oblasti, da Izrael kljub nekaterim premikom do zdaj ni v celoti izpolnil dogovora o izboljšanju preskrbe prebivalcev Gaze s humanitarno pomočjo, ki sta ga pred mesecem dni sklenila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in izraelski zunanji minister Gideon Sar. To je razvidno iz interne analize, ki sta jo pripravila evropska služba za zunanje delovanje in generalni direktorat evropske komisije za humanitarno pomoč.

    Viri iz EU so za Delo pojasnili, da analiza navaja, da v Gazo spet prihaja gorivo, preskrba z vodo se je izboljšala, povečalo se je število tovornjakov s pomočjo, odprt je bil mejni prehod Zikim na severu Gaze, na voljo pa je tudi več poti za dostavo pomoči. A po oceni iz Bruslja to še zdaleč ne zadošča za precejšnje zmanjšanje trpljenja prebivalcev. Opozarjajo tudi, da se med delitvijo pomoči še vedno strelja.

    EU pojasnjuje, da nima neposrednega dostopa do območja Gaze in tam tudi nima svojih predstavnikov, zato se mora pri ocenjevanju razmer zanašati na podatke partnerskih organizacij, predvsem ZN.

    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Netanjahu vztraja pri zavzetju celotne Gaze

    Načrt o širitvi ofenzive močno kontroverzen tudi v vrhu izraelske vojske in med družinami talcev.
    7. 8. 2025 | 17:17
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Vse več držav se spogleduje z možnostjo priznanja Palestine

    Ključni naboj konferenci o uveljavitvi rešitve z dvema državama je dala odločitev Francije in Združenega kraljestva.
    Jure Kosec 30. 7. 2025 | 19:40
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Ugibanja o premirju v senci srditih izraelskih napadov

    Trump je nakazal, da bi lahko bil dogovor o prekinitvi ognja med judovsko državo in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas sklenjen že ta teden.
    Jure Kosec 30. 6. 2025 | 17:56
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Lior Volinz: Izrael si iskalce pomoči namerno izbira za tarče

    Izrael uničuje palestinsko družbeno strukturo s koncentriranjem in ubijanjem moških, ki jih družine pošiljajo po pomoč, je poudaril raziskovalec Lior Volinz.
    Jure Kosec, Gašper Završnik 20. 6. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Napoved širitve ofenzive v Gazi naletela na ostre odzive

    Sporni načrt o zavzetju gosto naseljenih delov enklave še dodatno načel odnose med Netanjahujevo vlado in zahodnimi državami.
    Jure Kosec, Peter Žerjavič 8. 8. 2025 | 18:18
    Novice  |  Svet
    Italija

    Za smrt ženske domnevno kriva omaka guacamole, za moškega sendvič

    Zaradi zastrupitve s hrano dva mrtva, več jih je v kritičnem stanju. Med njimi je 11-letnik, ki so ga premestili v polikliniko Gemelli v Rim.
    8. 8. 2025 | 18:06
    Magazin  |  Zanimivosti
    Metin laboratorij za superinteligenco

    Čudežni otrok za četrt milijarde evrov

    Velika tehnološka podjetja z velikimi finančnimi paketi vabijo strokovnjake za umetno inteligenco.
    Tanja Jaklič 8. 8. 2025 | 18:00
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Zaradi požara v okolici Los Angelesa evakuirali skoraj 3000 ljudi

    Požar je zajel dele okrožij Los Angeles in Ventura, zaradi suhega vremena, temperatur do 40 stopinj in vetra, pa se hitro širi.
    8. 8. 2025 | 17:19
    Novice  |  Črna kronika
    Hudodelstvo zoper človečnost

    Izraelskega vojaka kazensko ovadili v Sloveniji

    Vojak, ki dopustuje ob Soči, je ovaden zaradi suma sodelovanja pri grozotah, ki jih je v koridorju Netzarim izvedla izraelska vojska, poroča Mladina.
    8. 8. 2025 | 15:44
    Magazin  |  Zanimivosti
    Metin laboratorij za superinteligenco

    Čudežni otrok za četrt milijarde evrov

    Velika tehnološka podjetja z velikimi finančnimi paketi vabijo strokovnjake za umetno inteligenco.
    Tanja Jaklič 8. 8. 2025 | 18:00
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Zaradi požara v okolici Los Angelesa evakuirali skoraj 3000 ljudi

    Požar je zajel dele okrožij Los Angeles in Ventura, zaradi suhega vremena, temperatur do 40 stopinj in vetra, pa se hitro širi.
    8. 8. 2025 | 17:19
    Novice  |  Črna kronika
    Hudodelstvo zoper človečnost

    Izraelskega vojaka kazensko ovadili v Sloveniji

    Vojak, ki dopustuje ob Soči, je ovaden zaradi suma sodelovanja pri grozotah, ki jih je v koridorju Netzarim izvedla izraelska vojska, poroča Mladina.
    8. 8. 2025 | 15:44
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
