Nato vidi nevarnost skoraj izza vogala

Skoraj tri leta po začetku ruskega napada na Ukrajino se je prebilo v EU spoznanje, da so na stari celini neizogibna veliko večja vlaganja v obrambo. A šele ponovna izvolitev Donalda Trumpa v ZDA bi lahko spodbudila premike od retorike k odločitvam.V bruseljskih diplomatskih krogih poudarjajo zavedanje vseh, da bi v EU morali narediti več za obrambo, nejasno pa ostaja, kako bi se tega lotili.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte se zaveda, da je povečanje izdatkov za obrambo notranjepolitično kočljivo, zlasti na kratek rok, saj je zaradi tega manj denarja za druge prednostne cilje. »V povprečju evropske države potrošijo do četrtine nacionalnega dohodka za pokojnine, zdravstvo in sisteme socialne varnosti. Potrebujemo le majhen del tega denarja, da naredimo našo obrambo veliko močnejšo in zaščitimo naš način življenja,« je zatrdil.