Zaradi Trumpa se je Evrope lotila nervoza

Prekinitev ameriške pomoči Ukrajini, netenje trgovinske vojne ali spodkopavanje verodostojnosti Natovega 5. člena o skupni obrambi so za staro celino tri tveganja, ki bi se lahko uresničila, če bi se Donald Trump vrnil v Belo hišo. Predvsem izkušnje iz njegovega prvega mandata burijo domišljijo analitikov v ocenjevanju, kako bo deloval Trump 2.0.

Evropejci so po javnomnenjskih raziskavah veliko bolj naklonjeni demokratski kandidatki, trda desnica na čelu z Viktorjem Orbánom, Marine Le Pen in Geertom Wildersom drži pesti za Trumpa. Skupna stališča imajo o vprašanjih, kot sta priseljevanje in zelena politika. Evropa je bolj desno usmerjena kot leta 2016. V bruseljskih krogih niso izjema razmisleki, da bi Trumpova zmaga lahko koristila EU, da bi začela proces utrjevanja obrambne politike in močnejše zaščite industrijskih interesov.