Ne plavajo vsi v istem bazenu

Pomembno se je pogovarjati o pravih temah. Energetika je ključno aktualno vprašanje, zaradi vojne in podnebnih sprememb, če se le ne bomo zatikali v ozkih okljukah, planet pa bo po svoje drvel mimo. Francozi se v zadnjem času veliko vrtijo okrog bazenov.

Treba je energetsko varčevati, je nova mantra macronistične in evropske politike, v nasprotnem čakajo tudi Francoze redukcije električnega toka, in sploh je treba takoj spremeniti vedenje, k čemur jih že silijo zneski na položnicah za plin in elektriko. V podjetju Vert Marine iz bližine Rouena, denimo, v katerem se ukvarjajo z upravljanjem javnih bazenov po Franciji, so pred dnevi zaprli okoli trideset kopališč – recimo v Limogesu, Granvillu, Versaillesu ... – in pozvali oblasti, lokalne in nacionalno, naj pomagajo. Podjetje ima koncesijo za upravljanje desetine od 4000 javnih bazenov, kolikor jih je po pisanju AFP v državi in so, po večini ogrevani z zemeljskim plinom, energetsko zelo potratni.