Ne zavedamo se, kakšno moč imajo državne meje

Kaj je boljše za našo družbo – ustvariti sto milijonov evrov dobička ali pri življenju ohraniti sto dreves? Z vidika zahodnega kapitalizma bi ljudje verjetno raje imeli zajeten dobiček, toda po svetu obstaja precej več različnih idej o družbeni ureditvi in človeških vrednotah.

Ujeti v lastna prepričanja, družbene norme in medijsko propagando težko vidimo prek lastnih plank. Kot nekaj samoumevnega smo vzeli našo politično in gospodarsko ureditev, zraven pa si številni celo predstavljajo, da je ravno takšen sistem najboljši.

Marsikaj od tega preučujejo na magistrskem programu globalnih študij v Berlinu. Analizirajo družbeni svet, v katerem živimo, zraven pa preučujejo alternativne sisteme prihodnosti. Del tega zanimivega programa je tudi slovenska študentka Evelin Einspieler.

»Na svet poskušamo gledati prek različnih teorij, tudi takšnih, ki niso evropske in zahodne. Veliko se ukvarjamo, kako sta globalni sistem oblikovala kolonializem in kapitalizem ter kakšne so alternativne oblike prihodnosti, ki niso v evrocentričnem konceptu. Tako ne preučujemo samo prevladujočega mišljenja EU in ZDA, temveč tudi druge svetovne sisteme in ureditve,« je sporočila iz Berlina.