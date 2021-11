Neenotnost Evrope je ključna grožnja evropski varnosti

V nadaljevanju preberite:

Strateški propagandni napadi ogrožajo verodostojnost demokratične strukture. Sumi o vpletanju Rusije v ameriške volitve so omajali zaupanje v sistem. Podobno se dogaja tudi v nekaterih evropskih državah, opozarja Dirk Dubois, ki vodi evropski varnostni in obrambni kolidž. Kibernetski napadi in usmerjanje množice beguncev na belorusko poljski meji so del hibridne vojne proti Evropi, opozarja sogovornik, ki največje grožnje evropski varnosti kljub vsemu ne vidi izven evropski meja.