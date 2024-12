Neidentificirani leteči predmeti nad ameriškimi vojaškimi oporišči

Ob vse pogostejšem prikazovanju neznanih letečih predmetov v velikosti poltovornjakov so se ameriške zvezne oblasti minule tedne izgovarjale na državne iz New Jerseya, te pa nazaj na prestolnico Washington, bodo zdaj Američani vendarle izvedeli več o verjetnih brezpilotnih letalih na svojem nebu? Kot so sporočili lokalni prebivalci, je eden od njih strmoglavil na dvorišče v naselju Pequannock v okrožju Morris, poročajo lokalni mediji.

Leteči predmeti so v minulih tednih najpogosteje priletali v skupinah in na istem prostoru ostajali ure. Prve so zabeležili 18. novembra nad vojaškimi arzenali Picatinny - in golfišču prejšnjega in prihodnjega predsednika Donalda Trumpa -, kasneje so jih videli tudi drugod po New Jerseyu, v vzhodni Pensilvaniji in delu New Yorka.

V Beli hiši, Pentagonu in drugih vladnih službah so doslej delovali zelo zmedeno. Na tiskovnih konferencah so govorili, da ne vedo, za kaj gre, a tudi mirili prebivalstvo, kar je seveda vzbujalo nova vprašanja – kako so lahko prepričani, da ne gre za vohunska brezpilotna letala, ko pa jih niti ne poskušajo ujeti ali identificirati? Američani niso pozabili preleta kitajskega vohunskega balona nad vsemi ZDA in tudi nad desetinami vojaških baz, ne da bi administracija demokratskega predsednika Joeja Bidna poskušala ukrepati. Balon so sestrelili šele po končanju njegovega preleta ZDA.

Bo zdaj končno kaj več znanega? Politiki New Jerseya so že domnevali brezpilotna letala z iranske ladje v Atlantiku, medtem ko britanske oblasti v tistih, ki so jih v minulih tednih opazovali na svojem nebu, pripisujejo Rusiji. Neidentificirane leteče predmete so opazili tudi v bližini ameriškega vojaškega oporišča Ramstein v Nemčiji. Prebivalci New Jerseya pa so zaradi neaktivnosti oblasti že grozili, da bodo zadevo vzeli v svoje roke. »Dobra puška bo rešila problem,« so na facebooku napovedovali prebivalci obalnega dela zvezne države. Nekateri že domnevajo, da je tudi strmoglavljeno brezpilotno ljubiteljsko in ne del velikih dronov, ki te dni strašijo prebivalce vzhodnih ZDA.