Trump že aktiven na svetovnem diplomatskem odru

V nadaljevanju preberite:

Novi ameriški predsednik Donald Trump se že pred selitvijo v Belo hišo uveljavlja na mednarodnem odru. Medtem ko je odhajajoči demokrat Joe Biden v Pariz poslal soprogo Jill, se je prvi republikanec tam zavzemal za uresničitev gigantskih predvolilnih obljub, to so končanje vojne v Ukrajini in kaosa na Bližnjem vzhodu ter preprečitev tretje svetovne vojne.