Nekdanji japonski premier Shinzo Abe ustreljen med kampanjo

Nekdanji japonski premier Shinzo Abe je bil danes ustreljen na predvolilnem dogodku v mestu Nara, poročajo tuje tiskovne agencije. Japonski mediji navajajo, da Abe, ki so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico, po napadu ni kazal znakov življenja. Policija je strelca hitro aretirala.

67-letni Abe je imel v Nari na zahodu države govor v podporo enemu od kandidatov na nedeljskih volitvah v zgornji dom japonskega parlamenta. Dogodek je bil sicer varovan, a kljub temu so lahko opazovalci do politika pristopali relativno brez težav. K Abeju naj bi tako na odru od zadaj pristopil nek moški in ga dvakrat ustrelil.

Japonski mediji, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, poročajo, da je prvi strel verjetno zgrešil cilj, a mu je sledil še drugi, po katerem je 67-letni politik padel na tla, krvavel naj bi iz vratu. Ljudje so mu priskočili na pomoč in ga oživljali. Takoj nato so ga odpeljali v bolnišnico, domnevno s srčnim zastojem, ki pa mu pogosto sledi smrt.

Preiskovalci delajo na prizorišču, kjer je bil nekdanji japonski premier Shinzo Abe ustreljen. FOTO: Kyodo/Reuters

Dogodek se je zgodil okoli 11.30 po lokalnem času. Moškega, ki naj bi streljal, so nemudoma pridržali, pri čemer naj se ne bi upiral in naj ne bi skušal zbežati. Japonska vlada je že oblikovala posebno krizno ekipo in obsodila napad. Premier Fumio Kishida je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prekinil predvolilno kampanjo ter se s severa države, kjer se je mudil, odpravil v Tokio.

Abe, verjetno najbolj znan japonski politik, je bil na položaju premierja leta 2006 in nato znova od leta 2012 do leta 2020, ko je odstopil s položaja zaradi bolezni.

Japonska ima za razliko od ZDA zelo stroge zakone glede strelnega orožja in primeri strelskih napadov so izjemno redki.