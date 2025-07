Po 48 letih našli ugrabljenega novorojenčka

Petdesetletna Argentinka Adriana Metz je prejšnji teden prvič govorila s svojim bratom. Našla ga je s pomočjo kampanje Babice s Plaza de Mayo, ki si že dolgo prizadeva najti približno 500 dojenčkov, ki jih je ukradla argentinska vojaška hunta. Njen brat, čigar identiteta ni bila javno razkrita zaradi zaščite njegove zasebnosti, je 140. dojenček, ki ga je skupina našla, poroča BBC.

Na novinarski konferenci je ustanoviteljica Babic s Plaza de Mayo Estela de Carlotto prebrala izjavo, medtem ko so člani skupine ploskali in vzklikali. »Danes pozdravljamo sina Graciele Alicie Romero in Raúla Eugenia Metza,« je dejala 94-letna predsednica, medtem ko je sedela poleg Adriane Metz. Čeprav moški, ki ga je skupina imenovala »vnuk 140«, ni bil prisoten, je skupina podrobno opisala, kako je bil ločen od družine.

Njegova starša sta bila politična aktivista v Bahía Blanci, mestu v provinci Buenos Aires. Njegov oče je bil aktiven član komunistične partije, mati pa se je skupaj z njim pridružila marksistični gverilski skupini PRT-ERP, malo preden sta se poročila. Par je imel hčerko Adriano, Romerova pa je bila v petem mesecu nosečnosti z drugim otrokom, ko so ju decembra 1976 aretirali na njunem domu. Kmalu po prevzemu oblasti z vojaškim udarom marca 1976 je hunta poskušala izkoreniniti vsako nasprotovanje svoji vladavini z aretacijo kritikov.

FOTO: Luis Robayo/AFP

V racijah so ugrabili več deset tisoč ljudi in jih zadržali v tajnih pripornih centrih. Mnoge so mučili. Skupine za človekove pravice ocenjujejo, da je bilo med letom 1976 in koncem vojaške vladavine leta 1983 ubitih ali prisilno izginilo približno 30.000 ljudi. Preživeli so babicam na Plaza de Mayo povedali, da je Graciela Romero 17. aprila 1977 rodila sina, medtem ko je bila v ujetništvu v tajnem pripornem centru.

Za njuno enoletno hčerko Adriano so najprej skrbeli sosedje, ki so dojenčka na koncu izročili njenim starim staršem po očetovi strani. Družina je izgubljenega sina iskala več desetletij. Babice s Plaza de Mayo so povedale, da so prejele anonimni namig, ki jih je sčasoma pripeljal do »vnuka 140«. V sodelovanju z uradnim organom, ustanovljenim za iskanje otrok, ki jih je ugrabila vojaška hunta, so aprila stopili v stik z moškim in mu ponudili test DNK. Strinjal se je s testom in v petek so ga obvestili, da je on res dojenček, ki so ga leta 1977 vzeli Gracieli Romero.

FOTO: Luis Robayo/AFP

Adriana Metz je na tiskovni konferenci povedala, da je med njunim telefonskim klicem prejšnji teden dejal, da je bil vzgojen kot edinec. »Rekla sem mu 'hej, tukaj sem',« je dejala in dodala, da se veseli srečanja z njim.