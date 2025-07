Slovenija pri rabi generativne UI zaostaja, a ta narašča

Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je konec maja izvedel raziskavo o uporabi generativne umetne inteligence. Vzorcu 1262 uporabnikov so zastavili ključna vprašanja, ki so se ponovila iz lanske raziskave, med drugim pa ugotovili, da njihovo število narašča ter da so pri uporabi generativne umetne inteligence (GenUI) vse bolj samozavestni. Uporabnike GenUI lahko glede na raziskavo razdelimo v dve skupini: za prvo (56 %) so značilne visoke kompetence, intenzivna uporaba in razumevanje UI, za drugo (44 %) pa velja obratno.

V treh mesecih jo je uporabila skoraj polovica Slovencev

Slovenija sicer glede na nekatere primerjave za najrazvitejšimi državami, kot so ZDA, zaostaja približno eno leto, kar ni malo, saj se je intenzivno posvajanje GenUI pričelo šele konec 2022. Tako je v ZDA polovico populacije dosegla v dveh letih, v Sloveniji pa jo bo v treh. V primerjavi s televizijo, osebnim računalnikom, telefonom, mobilnim telefonom, internetom in pametnim telefonom posvaja bistveno hitreje, vzorec pa je podoben posvajanju interneta pred tremi desetletji: hitreje jo jemljejo za svojo moški, mlajši in izobraženi, ki jo tudi intenzivneje uporabljajo, jo bolje poznajo ter so ji bolj naklonjeni.

Kljub temu pa je letos v primerjavi z lanskim letom zaznati hitrejše naraščanje števila uporabnikov skupin, ki so lani zaostajale: odstotek uporabnic se je z 20 % povečal na 42 %, moških pa s 30 % na 53 %. Razlike so se torej začele zmanjševati, smernice pa kažejo, da bodo v uporabi GenUI v nekaj letih vstopili tako rekoč vsi uporabniki interneta.

Kot ugotavlja raziskava, je raba te v polnem teku, saj jo je v zadnjih treh mesecih uporabilo 48 % odraslih uporabnikov interneta, torej skoraj dvakrat več kot leta 2024, ko jih je bilo 25 %. Poleg tega se veča tudi intenziteta uporabe. Delež dnevnih uporabnikov GenUI se je namreč v primerjavi z lanskim letom povečal z 9 % na 24 %, kar v celotni populaciji odraslih uporabnikov interneta pomeni povečanje z 2 % na 12 %. Podobno se je z 20 % na 53 % povečal delež tedenskih uporabnikov –v populaciji uporabnikov interneta z 8 % na 25 %.

Besedilna orodja (klepetalne robote GenUI) je že uporabilo 97 % tedenskih uporabnikov GenUI, od tega jih redno uporablja 82 %, slikovna orodja pa 43 %, od tega 6 % redno. Primarno orodje 83 % uporabnikov besedilnih orodij GenUI je ChatGPT, sledijo mu Copilot (6 %), Grok in Gemini (vsak 3 %) ter DeepSeek in Claude (vsak 2 %). Delež uporabnikov, ki uporabljajo več kot dve orodji GenUI, se je povečal, in sicer s 24 % na 38 %, kar med uporabniki interneta pomeni povečanje s 6 % na 18 %; tretjina (31 %) uporabnikov pa GenUI pa jo uporablja tudi pri vsakodnevnem komuniciranju.

Kar 87 % uporabnikov navaja, da razumejo, kaj je umetna inteligenca, več težav pa imajo s prepoznavanjem, saj jo v aplikacijah v splošnem identificira le 45 % uporabnikov, v napravah pa 40 %.