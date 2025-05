Nekdanji južnokorejski predsednik Jun obtožen zlorabe položaja

Južnokorejsko tožilstvo je danes sporočilo, da je nekdanjega predsednika Jun Sok Jola obtožilo zlorabe položaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za novo obtožnico zoper Juna, ki so ga odstavili zaradi razglasitve vojnega stanja v državi decembra lani.

Posebna preiskovalna skupina je izvedla dodatno preiskavo obtožb o zlorabi pooblastil v povezavi z Junovo razglasitvijo vojnega stanja 3. decembra lani, kar je privedlo do nove obtožnice, so tožilci zapisali v izjavi. Kot so sporočili, tožilstvo za nekdanjega predsednika ne zahteva pripora.

Zaradi razglasitve vojnega stanja proti Junu že poteka kazenski postopek. V začetku januarja je bil obtožen zarote, brani pa se s prostosti. Pridržali so ga sicer sredi januarja, potem ko se je izogibal zaslišanjem v zvezi z razglasitvijo vojnega stanja, vendar mu je ustavno sodišče marca zaradi postopkovnih napak pripor odpravilo.

Jun je politično krizo v državi sprožil, ko je decembra lani nepričakovano razglasil vojno stanje, ki pa ga je parlament v roku nekaj ur odpravil. Poslanci so nato izglasovali njegovo odstavitev, ki jo je južnokorejsko ustavno sodišče aprila soglasno potrdilo. Dolgo čakanje na odločitev ustavnega sodišča je okrepilo napetosti v državi in podporo skrajne desnice Junu.

Vlada je po odločitvi ustavnega sodišča o Junovi razrešitvi razpisala predčasne volitve, ki bodo potekale v začetku junija.