Carine in demokracija: kako pobirati davek na svobodo

V nasprotju z Evropejci, ki vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo doživljajo kot ameriško izdajo, Azijci o dogajanju na drugi obali Tihega oceana razmišljajo kot o izzivu. Morda zato, ker so se že navadili na ameriške izdaje, morebiti pa tudi zato, ker že več kot sto let eksperimentirajo z evropskimi kategorijami – nacionalne države namesto civilizacije, republike namesto cesarstev in celo državne meje namesto omejitvenih črt. Za azijske države je tudi komunizem – tako kot demokracija – še vedno velik poskus, ki se v dolgem nizu tisočletij njihove avtohtone zgodovine zdi kot nekakšen malce podaljšan trenutek. Številne azijske demokracije se – nekatere bolj, druge manj uspešno – vračajo ali se poskušajo vrniti v dinastično ureditev, naj gre za oligarhično, kakršna obstaja na Tajskem, ali politično-družinsko, kakršno imajo na Filipinih.