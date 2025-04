Južnokorejska politična drama: konec ali šele začetek?

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump je določil 25-odstotne carine za uvoz južnokorejskih izdelkov in prva naloga Seula bo najti izhod iz resne situacije, ki bi lahko močno prizadela četrto največjo azijsko gospodarsko silo. Han Dok Su je napovedal, da ne bo povračilnih ukrepov, da pa se želi vlada v Seulu pogajati z Washingtonom. Sicer se bo šele videlo, koliko so točne domneve nekaterih ekonomistov, da so carine v resnici Trumpov uvod v pogajanja z vsako državo, s katero imajo ZDA trgovinski primanjkljaj. Trump je celo prav Japonsko in Južno Korejo obtožil, da sta najhujši kršiteljici načela poštenosti in da s tem ogrožata ameriške interese. Dodatna težava so 46-odstotne carine za Vietnam, ki bodo prav tako prizadele južnokorejske velike korporacije, kot sta Samsung Electronics in LG Electronics, ki sta svojo proizvodnjo preselili v to državo.