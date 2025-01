Dramatična aretacija razrešenega predsednika Južne Koreje

Predsednik Južne Koreje Jun Suk Jol je postal prvi predsednik v zgodovini države, ki je bil aretiran takoj po opravljanju funkcije. Jun, ki je bil že decembra lani razrešen s funkcije zaradi uvedbe vojaškega stanja, je bil pridržan zaradi obtožb o vstaji, zlorabi predsedniških pooblastil in kratkotrajne razglasitve vojaškega stanja.

Preiskovalni urad za boj proti korupciji visokih uradnikov (CIO) je v sodelovanju s policijo ob 10.33 po južnokorejskem času (ob pol treh zjutraj po srednjeevropskem) izvedel aretacijo v predsedniški rezidenci v Hannam-dongu, predelu Jongsan v Seulu. Operacija je sledila neuspešnemu poskusu aretacije tretjega januarja. Po navedbah CIO je bilo pri tem angažiranih približno 1200 policistov, kar je desetkrat več kot pri prvem poskusu.

Policija in preiskovalci so uporabili lestve za vstop v predsedniško rezidenco, potem ko so premagali več ovir, vključno z barikadami vozil in fizičnim odporom članov vladajoče stranke in Junove pravne ekipe.

Po navedbah CIO je bilo pri aretaciji angažiranih približno 1200 policistov, kar je desetkrat več kot pri prvem poskusu. FOTO: AFP

Predsednik Jun je po aretaciji objavil vnaprej posneto videoizjavo, v kateri je dejal, da se je odločil sodelovati z organi pregona, da bi preprečil »nepotrebno prelivanje krvi«. Pri tem je izpostavil svoje nestrinjanje z legitimnostjo preiskave in trdil, da je pravna država v Južni Koreji »popolnoma propadla«.

Po pridržanju so ga prepeljali v pripor CIO v mestu Gwacheon, kjer je bil zaslišan. Preostali čas do nadaljnjih postopkov bo Jun preživel v priporu v Seulu.

Obtožbe in politično ozadje

Jun se sooča z obtožbami o načrtovanju vstaje, zlorabi pooblastil in uvedbi vojaškega stanja 3. decembra 2024, ki je trajalo le šest ur, preden ga je razveljavila državna skupščina. Jun je vojaško stanje utemeljil kot nujni ukrep za zaščito države pred »protidržavnimi silami«, pri čemer je opozicijo označil za »simpatizerje Severne Koreje«.

Kljub temu je njegova odločitev sprožila množične proteste, politične nemire in vplivala na finančni trg.

CIO lahko Juna pridrži za največ 48 ur, po tem morajo organi pregona zaprositi za podaljšanje pripora. FOTO: AFP

CIO lahko Juna pridrži za največ 48 ur, po tem pa morajo organi pregona zaprositi za podaljšanje pripora. Jun se sooča tudi s sojenjem za razrešitev, ki se je začelo 14. decembra lani po glasovanju v državnem zboru. Prvo zaslišanje, predvideno za 14. januar, je bilo preloženo zaradi Junove odsotnosti.

Med operacijo so se okoli predsedniške rezidence zbrale množice podpornikov in nasprotnikov Junove aretacije. Policija je za zagotavljanje varnosti aktivirala dodatnih 3200 policistov. Kljub temu niso poročali o večjih spopadih med varnostnimi silami in protestniki.

Jun je maja 2022 prevzel predsedniški mandat in bil znan po svojem prejšnjem delu kot glavni tožilec v odmevnih primerih korupcije. Njegovo predsedovanje pa so zaznamovali polarizacija in spori z opozicijo, ki ima večino v parlamentu.

Med operacijo so se okoli predsedniške rezidence zbrale množice podpornikov in nasprotnikov Junove aretacije. FOTO: Kim Soo-hyeon/Reuters

Njegova kratkotrajna razglasitev vojaškega stanja in posledična razrešitev ostajata ena najbolj kontroverznih epizod v zgodovini južnokorejske politike.