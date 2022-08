Nemčija in nordijske države neenotne glede prepovedi vstopa za ruske turiste

Na srečanju nemškega kanclerja Olafa Scholza in premierjev nordijskih držav se je v ponedeljek v Oslu razkrila neenotnost glede morebitne prepovedi vstopa v EU za ruske turiste kot odgovora na rusko agresijo nad Ukrajino. Na čelu prizadevanj za uvedbo tega ukrep je Finska, Nemčija pa je zadržana, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Ruski državljani niso začeli vojne, a obenem se moramo zavedati, da podpirajo vojno,« je na srečanju Scholza s premierji nordijskih držav dejala predsednica finske vlade Sanna Marin.

»Mislim, da ni prav, da lahko ruski državljani kot turisti vstopajo v EU in območje schengna in si ogledujejo znamenitosti, medtem ko Rusija ubija ljudi v Ukrajini,« je menila in s tem ponovila poziv, ki ga je že pred dnevi podala skupaj z Estonijo. Finska, ki meji na Rusijo in se je po ruski invaziji na Ukrajino odločila pridružiti zvezi Nato, sicer že razmišlja, kako enostransko omejiti izdajanje turističnih vizumov za ruske državljane.

Razumevanje za stališče Finske je izrazila danska premierja Mette Frederiksen. »Razumljivo je, da se Evropejcem, najbrž še zlasti Ukrajincem, zdi nekoliko čudno, da je Rusija napadla evropsko državo, istočasno pa sprejemamo turiste iz države, ki je napadla drugo državo,« je dejala.

Sholz: To je Putinova vojna

Scholz se je medtem izrekel proti prepovedi vstopa v EU za ruske državljane, pri čemer je izpostavil tiste, ki bežijo pred režimom ruskega predsednika Vladimirja Putina.

»Odločitve, ki jih sprejemamo, jim ne bi smele otežiti iskanja svobode in odhoda iz države, da bi pobegnili pred diktatorjem v Rusiji,« je dejal. »To ni vojna ruskega naroda, to je Putinova vojna,« je zatrdil.

Švedska premierka Magdalena Andersson je sporočila, da mora njena vlada še zavzeti stališče glede tega vprašanja. »Na obeh straneh so močni argumenti,« je dejala. Premier Norveške Jonas Gahr Store, čigar država sicer ni v EU, pa je dejal, da bo Oslo podprlo kakršnokoli skupno ukrepanje.

Na koncu obiska v Oslu se je Scholz z norveškim premierjem sestal še na ločenih pogovorih, na katerih sta se dogovorila za okrepljeno sodelovanje na področju energije. Scholz je izpostavil pomen norveške dobave plina na poti do neodvisnosti od ruskega plina. »Zelo sem vesel, da imamo v Norveški varnega, demokratičnega in zanesljivega partnerja pri energetski oskrbi Nemčije in Evrope,« je dejal. V prihodnosti naj bi državi tesneje sodelovali tudi na področju obnovljivih virov energije.