Nemčija in Rusija si vzajemno prepovedujeta delovanje medijev

Rusija je napovedala prepoved delovanja nemškega mednarodnega medija Deutsche Welle v državi, zaprtje njihove pisarne v Moskvi in odvzem akreditacije novinarjem, je danes sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Šlo naj bi za odgovor na sredino odločitev nemškega regulatorja, da blokira oddajanje ruskega televizijskega kanala RT DE.

Nemška komisija za izdajanje dovoljenj in nadzor (ZAK), ki je pristojna za regulacijo medijskih hiš v državi, je v sredo prepovedala oddajanje ruskega televizijskega kanala RT DE, ker naj ne bi imel licence za oddajanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za dovoljenje po navedbah ZAK niso niti zaprosili, niti jim ga niso odobrili. Kremelj je prepoved razglasil za napad na svobodo izražanja in meni, da gre za politično motivirano odločitev.

Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je prav tako napovedalo začetek postopka za označitev Deutsche Welle kot tujega agenta. Gre za zloglasno in kontroverzno kvalifikacijo, ki so jo ruske oblasti doslej že uporabile za več kritikov ruske oblasti.

Po navedbah Moskve so sankcije načrtovane tudi proti »predstavnikom nemških državnih in javnih struktur, ki so vpletene v omejevanje oddajanja RT«.

Televizija RT, ki jo financira Rusija, oddaja mednarodno v šestih jezikih in trdi, da njen program v nemškem jeziku prispeva k raznolikosti mnenj v Evropi. Kritiki medtem RT obtožujejo, da je glasnik Kremlja, ki ga ta uporablja za širjenje propagande in dezinformacij.

Deutsche Welle je nemški državni 24-urni informativni kanal, ki se financira iz nemškega proračuna. Predvaja programe v nemščini, angleščini, španščini in arabščini. Prepoved njegovega delovanja v Rusiji je prva prepoved delovanja večjemu zahodnemu mediju v postsovjetski Rusiji.