Nemčija od opazovalca do igralca

Nemška zunanja politika se bo morala spremeniti. Zaradi tektonskih sprememb v svetu se v Berlinu ne morejo več zanašati na to, da bodo lahko prevedrili vse nevihte, ne da bi se morali odločati, na čigavi strani so. Če se je doslej nemška zunanja politika le odzivala za zunanje dražljaje, to v prihdonje ne bo več zadoščalo. To dokazuje tudi vojna v Ukrajini. Še več, od tega, kako ambiciozno bo zunanjo politiko po novem zastavil Berlin, je odvisna tudi prihodnja vloga Evropske unije v svetu. EU namreč ekonomsko in geostrateško grozi, da bo postala periferija sveta.