Nemška pomoč Ukrajini na trhlih nogah

V nadaljevanju preberite:

Nemška vlada je ob začetku poletnih parlamentarnih počitnic najavila, da je proračun za leto 2025 usklajen. Vse od takrat pa na dan prihajajo novi in novi zapleti s financiranjem proračuna. Ta konec tedna je odjeknila vest, da je tudi pomoč Ukrajini žrtev fiskalnega pravila in da so v Berlinu sredstva za letos in prihodnje leto za to že izčrpali.