Biden prepričan o zmagi Ukrajine nad Rusijo in večji moči Nata

Ameriški predsednik Joe Biden je ob odprtju vrha zveze Nato v Washingtonu v torek v kratkem, a odločnem nagovoru zatrdil, da je zveza Nato močnejša kot kdajkoli, se pa je zaradi vojne v Ukrajini znašla v prelomnem trenutku.

Ukrajina bo glavna tema tridnevnega vrha Nata, ki se ga udeležujejo tudi slovenski premier Robert Golob v spremstvu zunanje ministrice Tanje Fajon in obrambnega ministra Marjana Šarca.

»Vojna se bo končala tako, da bo Ukrajina ostala svobodna in neodvisna država,« je dejal Biden. »Rusija ne bo prevladala. Prevladala bo Ukrajina,« je zatrdil in napovedal novo pomoč državi v obliki dodatnih sistemov zračne obrambe. »Danes naznanjam zgodovinsko donacijo opreme zračne obrambe Ukrajini,« je dejal Biden.

Več članic Nata Ukrajini pošilja nove sisteme zračne obrambe

ZDA, Nemčija, Nizozemska, Romunija in Italija bodo Kijevu poslale štiri sisteme patriot in sistem SAMP/T, so potrdili ob robu vrha zavezništva v Washingtonu. Tam je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je že zahvalil za novo pomoč.

Omenjene države so nato tudi v skupni izjavi potrdile, da bodo Ukrajini poslale pet sistemov, med njimi štiri patriote in sistem SAMP/T. Glede na obljube držav članic, dane v zadnjih tednih, je sicer nov le en sistem patriot - tisti, ki so ga napovedale ZDA.

Sistem patriot ameriške izdelave velja za še posebej učinkovitega pri prestrezanju balističnih raket. Pri sistemu SAMP/T pa gre za protiraketni sistem francosko-italijanske izdelave, ki ga je Italija obljubila že pred nekaj časa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Volodimir Zelenski se je na vrhu Nata že zahvalil za novo pomoč. FOTO: Bonnie Cash/Afp

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se prav tako udeležuje vrha, redno poziva zahodne zaveznice, naj Ukrajini namenijo več sistemov zračne obrambe, da bi se lahko država učinkovito zaščitila pred ruskimi napadi z droni in raketami.

»Hvaležen sem našim partnerjem za sprejem močne izjave v podporo ukrajinski zračni obrambi za zaščito njenih ljudi, mest in kritične infrastrukture,« je zapisal na omrežju X. Kasneje je po poročanju tujih tiskovnih agencij v ameriški prestolnici opozoril, da to še ne bo dovolj.

Nato močnejše kot kadarkoli prej

Biden je voditelje 32 držav članic zveze Nato pozdravil na otvoritveni slovesnosti, na kateri so obeležili 75. obletnico zavezništva. Potekala je v dvorani Andrew Mellon, kjer je 12 ustanovnih članic 4. aprila 1949 podpisalo severnoatlantsko pogodbo.

Biden je v svojem nagovoru pozdravil povečanje porabe držav članic zveze Nato za obrambo, odhajajočemu generalnemu sekretarju Nata Jensu Stoltenbergu pa je izročil največje civilno odlikovanje ZDA - predsedniško medaljo svobode.

»V letu 2020, ko sem bil izvoljen za predsednika ZDA, je le devet članic zveze Nato porabljalo za obrambo dva odstotka BDP. Letos jih bo najmanj 23,« je dejal Biden in dejal, da je Nato močnejši kot takrat, ko je mandat nastopil Stoltenberg. Ta je položaj prevzel leta 2014, oktobra pa ga bo nasledil nekdanji nizozemski premier Mark Rutte.