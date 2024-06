V Berlinu o tem, kako bo videti obnova Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Obnova Ukrajine bo po ocenah Svetovne banke stala najmanj 500 milijard dolarjev. Gre za izjemno velik zalogaj, ki ga po besedah kanclerja Olafa Scholza države same ne bodo zmogle. Zato so se v Berlinu na dvodnevni konferenci o obnovi Ukrajine zbrali predstavniki politike, podjetij in investitorji, da bi se povezali pri obnovi države. Kancler Scholz je izpostavil ključno vlogo zasebnega kapitala.