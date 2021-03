Nemška strategija za mnoge razočaranje

V nadaljevanju preberite:

V Italiji s posluhom za gostince

Nemčija je sprejela novo strategijo ukrepanja proti covidu-19. Po novem bodo dežele regionalno ali celo lokalno lahko odločale, kako in kdaj bodo odprle kateri del javnega življenja. Vse pomembnejša postaja incidenčna številka sto, ki bi pomenila ponovno polno zaprtje države. Pod to mejo pa imajo dežele precej proste roke. A trgovci so nad novo strategijo zelo razočarani.Pravijo, da bodo načrti odpiranja z rezervacijami terminov in obsežnimi testiranji pomenili le dodatne stroške in malo dodatnih prihodkov. Namesto rezervacij terminov za odprte trgovine predlagajo omejitev števila kupcev, ki so lahko hkrati v trgovini. Tako kot to že velja za živilske trgovine. Razočarani so predvsem nad predlogom vlade, da bi stroške za testiranje morala nositi podjetja sama, medtem ko bodo testi državljanom na voljo brezplačno. Podobno so močno razočarani gostinci. Terase lokalov bi po najbolj optimističnih scenarijih v nekaterih zveznih deželah lahko odprli šele konec marca, pa še to le ob strogih higienskih ukrepih, z rezervacijami in prav tako ob rednem testiranju zaposlenih.Načrt sproščanja, ki so ga sprejeli v sredo, sicer jasno kaže, da državljanom potrpljenje živeti za štirimi stenami in brez druženj, drastično usiha. In politika se tega zaveda. Če je bilo do zdaj vedno pričakovati zaostritve ukrepov, ko so se primeri okuženih z novim koronavirusom množili, so tokrat vladajoči politiki ploščo nekoliko obrnili. Meja za uvedbo trdega zaprtja, kot je veljal do 3. marca, se je zvišala na incidenco sto. Do te točke pa lahko dežele skoraj poljubno odločajo o tem, kaj in kako bodo odpirale. Pa čeprav semafor določa nekatere meje. Zdaj incidenca sicer znaša okoli 65 in stagnira.A Nemčija ni osamljen primer sproščanja ukrepov, čeprav številke še niso tako nizko, kot so si jih za cilj postavili v vladnih sobanah. Tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz je napovedal odpiranje nekaterih storitev. Že sredi marca bodo terase lokalov odpirali v eni od zahodnih zveznih dežel, ki ima boljšo epidemiološko sliko, 27. marca naj bi terase lokalov odprli po vsej državi. Gostinci so že opozorili, da gre za ekonomsko nesmiseln ukrep, saj številni gostinci nimajo ali pa imajo premajhen vrt, da bi lahko ustvarili dovolj prihodkov za pokritje stroškov celotnega lokala. V Avstriji trenutno sedemdnevna incidenca znaša okoli 160 primerov na 100.000 prebivalcev in se nekoliko zvišuje.Za gostincem prijaznejšo in predvsem ekonomsko smotrnejšo strategijo odpiranja so se odločili v Italiji, kje so restavracije v epidemiološko boljših regijah lahko odprte do 18. ure, gostinci pa gostom lahko strežejo tako v notranjih prostorih kot na terasah. A tudi v Italiji se primeri okužb z novim koronavirusom spet povečujejo in v nekaterih regijah, na primer v Lombardiji, so že uvedli strožje ukrepe ter zaprli tudi šole in vrtce. Oranžno pa bi se utegnile spet obarvati še številne druge regije, kar bi spet pomenilo tudi zaprtje vseh restavracij. Terase restavracij so se spet odprle tudi na Hrvaškem. Izjema je le najjužnejša pokrajina, kjer bodo vsaj do sredine marca veljale strožje omejitve, saj tam zaznavajo večjo rast novih primerov okužbe.Razmere pa so se zelo poslabšale na Češkem, kjer so že globoko v novem valu covida-19, ki je ponovno tako smrtonosen, kot sta bila zadnja dva. Vzrok za hitro širjenje so nove različice virusa, ki naj bi na nekaterih območjih predstavljale že 70 odstotkov vseh okužb. Nemčija je Češki že obljubila pomoč pri oskrbi pacientov v nemških bolnišnicah, prav tako so zaradi dramatičnosti razmer v tej sosednji državi napovedali dostavo več tisoč enot cepiva AstraZenece. Češka ima trenutno najslabšo epidemiološko sliko na svetu. Češka vlada je tako morala povsem spremeniti svoje načrte o sproščanju z marcem, spet so zaprli tudi vrtce in osnovne šole.