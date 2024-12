Netanjahu v pogovoru s Trumpom zagotovil, da ne želi vojne s Sirijo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljskem telefonskem pogovoru novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu dejal, da ne želi konflikta s Sirijo. Izraelsko letalstvo je nato davi tam izvedlo nov niz napadov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Netanjahu je pogovor s Trumpom opisal kot »prijeten in pomemben«. Kot je povedal v poznejši izjavi, sta se z novoizvoljenim predsednikom ZDA pogovarjala o več temah, vključno z vojno v Gazi.

Glede Sirije je Netanjahu dejal, da Izraela »ne zanima konflikt«, svoja ravnanja pa da bodo uskladili glede na razmere na terenu.

Izrael je 8. decembra, le nekaj ur po padcu vlade nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al Asada in prevzemu oblasti več uporniških skupin pod vodstvom islamistov, z vojsko vstopil na tamponsko območje, ki ločuje izraelske in sirske položaje, in s tem prekršil dogovor o premirju iz leta 1974.

Kopenski invaziji so sledili obsežni celotedenski napadi, s katerimi Izrael uničuje ostanke opreme poražene sirske vojske po vsej državi.

Kot navaja Sirski observatorij za človekove pravice, napadi izraelskih sil ne pojenjajo. Davi so izraelska letala izvedla nov niz napadov, v katerem so med drugim napadla obmorsko regijo Tartus, kjer je tudi oporišče ruske mornarice.

Nevladna organizacija s sedežem v Združenem kraljestvu je od spremembe oblasti v Damasku naštela več kot 450 izraelskih napadov v 13 sirskih regijah.