Nevihtne sence so se spustile nad Rusijo

Dogajanja, ki so povezana tako s fronto v vzhodni Evropi kot z zaostrovanjem odnosov med Zahodom in Rusijo, se vrstijo z bliskovito hitrostjo. V ZDA so se odločili, da bodo Ukrajini poslali protipehotne mine, ki so po ottawski konvenciji prepovedane, včeraj pa so Ukrajinci prvič po ruskem zaledju udarili tudi z raketami dolgega dosega evropskih proizvajalcev.