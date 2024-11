Rakete bi močno zaostrile odnose med Zahodom in Rusijo

V ameriškem dnevniku New York Times so razkrili, da je odhajajoča ameriška administracija dovolila Ukrajini, da z ameriškimi raketami dolgega dosega obstreljuje cilje na ruskem ozemlju. Doslej teh informacij v Washingtonu še niso uradno potrdili, zato so se na njih v Moskvi še previdno odzvali. So pa tam že večkrat jasno povedali, da takšna odločitev pomeni neposredno vključitev Nata v vojno proti Rusiji.

Le redki analitiki so mnenja, da bo ameriška odločitev bistveno vplivala na dogajanje na fronti. Ukrajinci so z ameriškimi raketami dolgega dosega (sistem ATACMS) že do zdaj tolkli po zaledju ruskih enot na okupiranem ukrajinskem ozemlju, a to ni zaustavilo prodora napadalcev v Donbasu. Danes so od tam prišle novice, da so Rusi prodrli že v središče mesta Časiv Jar.

»Na Washington«, sporoča avtomobil raketa, parkiran pred ameriškim veleposlaništvom v Moskvi. FOTO: Alexander Nemenov/AFP

Ker so se v Beli hiši menda odločili, da bodo Kijevu dovolili zgolj obstreljevanje Kurske oblasti, kjer se domnevno borijo severnokorejski vojaki, ni pričakovati velikih sprememb tudi na bojiščih na ruskem ozemlju, na katero je ukrajinska vojska vdrla na začetku avgusta. Z ruskega obrambnega ministrstva so včeraj sporočili, da so na severozahodu ozemlja, ki so ga okupirali Ukrajinci, obkrožili del sovražnikove vojske. V Moskvi trdijo, da so se v nedeljo zjutraj Ukrajinci poskusili prebiti iz obroča, več deset jih je menda padlo, 24 pa so jih zajeli v ujetništvo. V Kijevu teh informacij niso potrdili, ukrajinski vojaški blogerji pa so poročali o »manjšem napredovanju« sovražnikove vojske.

Kakšne bodo mednarodne posledice?

Doslej razkritij ameriških medijev Washingtonu uradno še niso potrdili, zato ni jasno, ali sta poslavljajoča se predsednik ZDA Joe Biden in njegova demokratska administracija res izpolnila »želje vojaško-industrijskega kompleksa, da dobi tretjo svetovno vojno, preden dobi moj oče priložnost, da ustvari mir in reši življenja«, kakor se je na družbenem omrežju X odzval sin bodočega ameriškega predsednika Donald Trump mlajši. »Imbecili!« je poimenoval tiste, ki so sprejeli domnevno odločitev, da Ukrajincem dovolijo obstreljevanje ruskih ozemelj z ameriškimi raketami.

Če ta odločitev ni zgolj domnevna, bo vsekakor imela daleč največje posledice na odnose med Rusijo in Zahodom. Ne le ruski predsednik Vladimir Putin, tudi drugi vodilni politiki v Moskvi so večkrat javno in nedvoumno povedali, da bo s tem Nato stopil neposredno v vojno z Rusijo.

Zaradi grožnje, da bo Zahod sprejel takšno odločitev, so se v Rusiji odločili, da bodo spremenili svojo jedrsko doktrino, in zagrozili, da se bodo na takšno odločitev vsekakor tudi vojaško odzvali. Tudi če ne bo neposrednih vojaških spopadov med Zahodom in Rusijo, ki bi lahko kaj hitro prešli v pravi jedrski spopad, bo takšna odločitev Washingtona (in posledično tudi evropskih držav) vsekakor zelo otežila vzpostavitev miru, ki jo napoveduje Bidnov naslednik Trump.

Ameriški predsednik Joe Biden se danes mudi na vrhu skupine G20 v Braziliji. FOTO: Leah Millis/Reuters

V Rusiji je danes precej odmevala novica o tem, da so s spletnih strani francoskega časnika Figaro umaknili članek, v katerem so v nedeljo zvečer razkrili, da sta tudi Francija in Velika Britanija dovolili Ukrajini, da z raketami »viharna senca« (»Storm Shadow«) napadal cilje v ruskem zaledju.