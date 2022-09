Nezakoniti priseljenci pred demokratskimi vrati

V nadaljevanju preberite:

Ameriška podpredsednica Kamala Harris je še v nedeljo trdila, da je meja z Mehiko zavarovana, zdaj pred svojo rezidenco v prerstolnici Washingtondobiva v Teksasu zajete nezakonite migrante. Ob washingtonski aveniji Massachusetts, kjer je poleg palač vplivnih in bogatih tudi večina tujih veleposlaništev, so včeraj odložili avtobus, poln migrantov. V demokratsko vodeni prestolnici se tako kot v New Yorku in Chicagu bridko pritožujejo, republikanske obmejne države, denimo Teksas, pa so privoščljive.