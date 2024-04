Ni naključje, da je Španija pobudnica priznanja Palestine

V nadaljevanju preberite:

Dobro leto po prvem obisku v Sloveniji bo v Ljubljani danes spet španski premier Pedro Sánchez. Socialist k nam prihaja v sklopu evropske turneje, na kateri si želi na svojo stran za priznanje Palestine pridobiti čim širši krog podobno mislečih držav. Mednarodno najbolj profiliranega španskega voditelja po konservativcu Joséju Maríi Aznarju bo sprejel predsednik vlade Robert Golob.

Ni naključje, da je pobudo in koordinacijo priznanja Palestine med manjšimi in srednje velikimi članicami Unije prevzel uradni Madrid, ki je znotraj sedemindvajseterice tudi najbolj kritičen do izraelskega obleganja Gaze. »Španija ima poseben odnos do držav južnega Mediterana, arabskih držav in palestinskega vprašanja,« je za Delo dejal profesor mednarodnih odnosov na univerzi Complutense Isaías Barreñada Bajo, ki je povedal tudi, da je razloge za to treba iskati predvsem v geografski bližini, zgodovini ter tudi v javnem konsenzu.